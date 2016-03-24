Лидеры фракций ВР сегодня обсудят возобновление коалиции для внесения кандидатуры нового премьера

Об этом в комментарии журналистам сказал председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко, сообщает пресс-служба БПП.

Луценко также проинформировал, что сегодня состоится заседание коалиции фракций Верховной Рады, где он, как представитель самой большой фракции, внесет предложение о новом формате правительства "для начала новой экономической политики".

"Кандидатуру нового премьера должна внести коалиция депутатских фракций. Не БПП, "Фронт" или "Батькивщина", а именно коалиция фракций. Мы имеем план и предложим его коллегам, в поддержке которых нуждаемся для внесения новой кандидатуры президентом", – заявил Луценко.

По его словам, "сегодня определится, какая фракция готова взять на себя ответственность, предложит большинство под нового премьера и новое правительство".

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В свою очередь заместитель председателя ВР Оксана Сыроид сегодня заявила, что встреча глав фракций коалиции начнется в 14:30, но "Самопомич" (от которого она была избрана в парламент) не собирается отменять свое решение о выходе из коалиции.

"Я не вижу перспектив и необходимости менять его. Мы приняли решение о выходе, поскольку видим, что в парламенте коалиция на самом деле существует и насчитывает около 290 человек, которые голосуют за изменения в Конституцию, за Шокина, не дают уволить правительство Яценюка", - заявила Сыроид.

"Единственное, на чем мы настаиваем, - это перед назначением нового правительства необходимо принять новый закон о выборах по открытым спискам на пропорциональной основе и образовать новый состав ЦИК. В противном случае, каким бы хорошим не было новое правительство, за несколько месяцев ему устроят очередной кризис, а парламент отправят на досрочные выборы", - считает она.

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По словам Сыроид, "Самопомич" рассчитывает на рассмотрение в Раде состава нового правительства уже на следующей неделе.

"Правительство формирует коалиция, и нам не важна фамилия кандидатуры премьера. Мы его поддержим, только если перед этим будет принят закон о выборах и новый состав ЦИК", - подчеркнула она.