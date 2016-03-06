В Москве посольство Украины забросали яйцами под крики "Вон из нашего Киева!" (фото, видео)
Около 200 радикалов забросали яйцами посольство Украины в Москве под лозунги «Вон из нашего Киева!» и «Киев - русский город».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, организованная группа молодых людей выстроилась напротив украинской дипмиссии в Леонтевском переулке в центре Москвы.
Участники акции держали в руках плакаты: «Хунта, руки прочь от русских», «Украина, ты больна! Опомнись! Что ты творишь?», «Украина! Руки прочь от посольства РФ», «Киевская хунта! Допрыгаетесь», «Украина! Наведи порядок у российского посольства», «Савченко - убийца российских журналистов».
Собравшиеся скандировали «Руки прочь от посольства России», «Савченко - убийца российских журналистов», «Руки прочь от наших дипломатов», «Позор», «Украинскую хунту к ответу», «Фашизм не пройдет», «Помним Одессу, помним Донбасс!», «Вон из нашего Киева», «Киев - русский город» и «Смерть американским фашистам».
Кроме этого можно было услышать лозунги в поддержку агрессивной политики президента РФ Владимира Путина.
По окончанию акции радикалы начали бросать в посольство Украины яйца.
У посольства Украины были усилены меры безопасности, однако полиция нападению не препятствовала и никого не задержала.
Около 22:00 по московскому времени (21:00 по Киеву) акция закончилась.
Организатором акции является «Национальное освободительное движение» депутата Государственной думы РФ Евгения Федорова. Движение известно, в частности, тем, что во всех бедах России обвиняет США и лично их президента Барака Обаму. Известность организации, среди прочего, принесла акция в Москве с плакатами «Обама, руки прочь от наших пенсий!». Также в НОД обвинили США в организации протестов российских дальнобойщиков. Движение также призывает к радикальным действия по борьбе с так называемой «пятой колонной» и «национал-предателями».
Напомним, сегодня участники акции в поддержку Савченко в Киеве забросали здание российского посольства яйцами и зеленкой.
Ранее ночью неизвестные устроили погром на заднем дворе посольства РФ, разбив три машины.