В Москве посольство Украины забросали яйцами под крики "Вон из нашего Киева!" (фото, видео)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, организованная группа молодых людей выстроилась напротив украинской дипмиссии в Леонтевском переулке в центре Москвы.

Участники акции держали в руках плакаты: «Хунта, руки прочь от русских», «Украина, ты больна! Опомнись! Что ты творишь?», «Украина! Руки прочь от посольства РФ», «Киевская хунта! Допрыгаетесь», «Украина! Наведи порядок у российского посольства», «Савченко - убийца российских журналистов».

Собравшиеся скандировали «Руки прочь от посольства России», «Савченко - убийца российских журналистов», «Руки прочь от наших дипломатов», «Позор», «Украинскую хунту к ответу», «Фашизм не пройдет», «Помним Одессу, помним Донбасс!», «Вон из нашего Киева», «Киев - русский город» и «Смерть американским фашистам».

Кроме этого можно было услышать лозунги в поддержку агрессивной политики президента РФ Владимира Путина.

По окончанию акции радикалы начали бросать в посольство Украины яйца.

У посольства Украины были усилены меры безопасности, однако полиция нападению не препятствовала и никого не задержала.

Около 22:00 по московскому времени (21:00 по Киеву) акция закончилась.

Организатором акции является «Национальное освободительное движение» депутата Государственной думы РФ Евгения Федорова. Движение известно, в частности, тем, что во всех бедах России обвиняет США и лично их президента Барака Обаму. Известность организации, среди прочего, принесла акция в Москве с плакатами «Обама, руки прочь от наших пенсий!». Также в НОД обвинили США в организации протестов российских дальнобойщиков. Движение также призывает к радикальным действия по борьбе с так называемой «пятой колонной» и «национал-предателями».

Напомним, сегодня участники акции в поддержку Савченко в Киеве забросали здание российского посольства яйцами и зеленкой.

Ранее ночью неизвестные устроили погром на заднем дворе посольства РФ, разбив три машины.