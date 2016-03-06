Участники акции в поддержку Савченко забросали посольство России яйцами и зеленкой (фото, видео)

Как сообщает телеканал "112 Украина", митингующие требовали освободить заложников, а также разорвать экономические отношения с РФ.

По словам корреспондента канала, полицейские, стоявшие рядом, не реагировали на то, что участники акции бросают яйца в здание посольства.

Как сообщил в своем Facebook пришедший на акцию народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, протестующие также вывесили над входом в посольство флаг Украины. Кроме того, судя по фотографиям депутата (см. галерею), активисты разместили "виселицу" с куклой, изображающей президента России Владимира Путина, с табличкой "убийца".

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Напомним, в ночь на 6 марта неизвестные устроили погром на заднем дворе посольства России в Украине. Сообщалось, что здание забросали файерами. Охрана дипмиссии произвела два предупредительных выстрела. По факту нападения полиция Киева открыла уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Россия направила МИД Украины в связи с нападением ноту протеста.