В Киеве неизвестные напали на посольство РФ и разбили 3 авто, полиция расследует (видео)

Событие произошло в Соломенском районе столицы, сообщает пресс-служба столичной Нацполиции. По данному факту начато уголовное производство.

"В дежурную часть управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные напали на посольство. Со слов охраны, к зданию подошли около десяти человек, которые были одеты в темную одежду, а в руках держали файеры. Неизвестные начали бить припаркованные автомобили, поэтому в целом повреждено три транспортных средства: разбиты зеркала и стекло", - говорится в сообщении.

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Прибыв на место происшествия правоохранители обнаружили и изъяли молоток, который лежал неподалеку от места происшествия. Опрошены свидетели и очевидцы происшествия. Начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - до четырех лет лишения свободы.

Участники акции выложили в сеть видео нападения.

На нем видно, как мужчины забрасывают пиротехникой здание и бьют кувалдами по автомобилям.

"В ночь на шестое марта произошло нападение неизвестных патриотов на посольство РФ на Воздухофлотском проспекте в городе Киеве. Судя по видео, события происходят на заднем дворе посольства со стороны улицы Сурикова. Там запаркованные посольские автомобили. Активисты на видео забросали пиротехникой и файерами посольство, а также повредили автомобили, которыми пользуются прихвостни РФ. Судя по видео, не обошлось без небольшой перестрелки. Охрана перенервничала", - говорится в описании под видео.