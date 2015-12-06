Правительство подготовило документ для торговой блокады Крыма и оккупированной части Донбасса - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сегодня на брифинге в Киеве.

«Правительством подготовлен и согласован со всеми сторонами проект постановления об ограничении поставок отдельных товаров, работ, услуг с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и с другой территории Украину на временно оккупированную территорию», - отметил он.

«С принятием этого постановления прекращаются торговые отношения или торговля, поставки товаров и услуг с материковой Украины на территорию временно оккупированную, здесь речь идет о Крыме и других территориях, которые не контролируются Украиной», - добавил Чубаров.

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По его словам, согласно постановлению, любое лицо может перевозить товары на оккупированную территорию, в эквиваленте, не превышающем 10 тыс. грн и суммарный вес которых не превышает 50 кг на одного человека.

Также на временно оккупированные территории будет разрешено завозить гуманитарную помощь, которую предоставляют международные организации.

Как сообщал УНИАН, в ответ на системные притеснения, преследования и нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму общественные активисты с 20 сентября начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины. На админгранице с Крымом они не пропускают грузовики, которые направляются на полуостров с продуктами питания и товарами.

Кроме того, активисты призывают украинскую власть отменить действие закона о зоне свободной торговли с Крымом, поскольку он фактически легализует экономические отношения с агрессором.