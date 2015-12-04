"Надо определиться: мы торгуем с РФ или защищаемся": Чубаров рассказал о целях энергоблокады Крыма

Отвечая на вопрос журналиста "Медузы", не думает ли он, что отключением энергии активисты только ухудшают крымчанам бытовую жизнь, Чубаров отметил, что блокада необходима для того, чтобы "заставить власти РФ свои ограниченные ресурсы направлять не на войну, а на жизнь людей".

При этом лидер Меджлиса подчеркнул, что электроэнергии, которая вырабатывается в Крыму, сверхдостаточно, чтобы обслуживать жизненно важные для людей объекты - больницы, школы, детские сады; чтобы люди себя чувствовали комфортно.

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"Просто не нужно направлять энергию в воинские части. Я читал сообщение главы Евпатории, что из необходимых 14 мегаватт им спустили 11 мегаватт, из которых 5 уходит на воинские части, 0,4 на больницы, 3,5 идут на ЖКХ, и только 1 мегаватт остается на жилой сектор, чего явно недостаточно. На военных уходит аж 5 мегаватт! Пусть Россия определится в своих приоритетах", - возмутился представитель крымскотатарского народа.

Также он считает, что на данный момент надо определиться: "Мы торгуем с Россией или защищаемся всеми возможными способами? Нужно восстанавливать свою территориальную целостность".

Кроме того, говоря о возможности обеспечения Крыма энергией в достаточном объеме с территории материковой России, Чубаров отметил, что это блеф.

"Нет, технически это возможно, но при колоссальных затратах и не в такое короткое время", - подитожил Чубаров.

Ранее сегодня Ислямов анонсировал еще одну блокаду Крыма и заявил о начале морской. "Между энергетической и морской блокадой Крыма будет еще одна блокада, и о ней скоро узнаете, сейчас говорить пока не буду. На днях о ней узнаете", – отметил координатор гражданской акции по блокаде Крыма.