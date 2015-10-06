Рада хочет упростить получение гражданства иностранцам, служащим в украинской армии
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2847 о внесении изменений в статью 9 закона о гражданстве Украины об установлении упрощенного порядка принятия гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало 246 народных депутатов.
Законопроектом предусмотрено, что для иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном законодательством порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, срок непрерывного проживания на законных основаниях на территории Украины устанавливается на три года с момента вступления в силу контракта о прохождении военной службы в ВСУ.
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Кроме того, предлагается предусмотреть, что требование получения разрешения на иммиграцию, как условие принятия гражданства Украины, не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном порядке проходят военную службу в ВСУ.
Также предусмотрено, что к иностранцами и лицам без гражданства, которые в установленном порядке проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и награждены государственной наградой, не применяются, в частности, требования о необходимости владения государственным языком и наличия законных источников средств существования.