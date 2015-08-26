Украина направила четвертый иск в Евросуд по правам человека против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Отвечая на вопрос УНИАН, направлен ли уже иск, который анонсировал сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк, Петренко сказал: "Да, буквально полчаса назад".

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"Это заявление, охватывающее те нарушения, которые были допущены со стороны российской оккупационной власти как в Крыму, так и на востоке Украины, в период с сентября прошлого года до сегодняшнего дня", - сообщил министр.

"Это уже четвертое дело, которое, я надеюсь, будет возбуждено Европейским судом. Мы здесь так же сделали акцент на массовых нарушениях прав украинцев и политических заключенных, которые, по нашему мнению, являются заложниками, захваченными российскими властями и незаконно удерживаются на территории Российской Федерации. Ярким примером этого является дело Сенцова, когда вчера карманный российский суд вынес жестокое решение, которое абсолютно не соответствует не то что международным стандартам, а даже правилам здравого смысла", - сказал Петренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 августа, Яценюк заявил, что правительство приняло решение подать четвертый иск в ЕСПЧ против России в связи с осуждением российским судом украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.

По словам Яценюка, вся международная общественность уже осудила незаконные приговоры российского суда Сенцову и Кольченко, а также другим украинским гражданам.

Яценюк отметил, что "это иск "Украина против России", и частью этого иска является также нарушение права на правосудие, а именно - нарушение права господина Сенцова и других украинских граждан, которые были незаконно осуждены российским судом".

Справка УНИАН. Сенцова и Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенного в РФ "Правого сектора". Согласно версии российского следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде городов Крыма, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

25 августа суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченку, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.