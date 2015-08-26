Правительство решило подать в ЕСПЧ четвертый иск против России - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на расширенном заседании Кабинета министров с участием председателей облгосадминистраций.

"Правительство Украины приняло решение о подаче сегодня четвертого иска в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации", - сказал он.

По словам Яценюка, все международное сообщество уже осудило незаконные приговоры российского суда Олегу Сенцову и Александру Кольченко, а также другим украинским гражданам.

Читайте такжеЯценюк заверил, что Украина не бросит Сенцова и Кольченко

"Такая политическая расправа уже имеет соответствующие последствия со стороны Украины", - сказал он.

Яценюк отметил, что "это иск «Украина против России», и частью этого иска является также нарушение права на правосудие, а именно - нарушение права господина Сенцова и других украинских граждан, которые были незаконно осуждены российским судом".

"Украина требует безотлагательно принять этот иск и привлечь РФ к ответственности за нарушение норм международного права. Министерство юстиции после сегодняшнего решения Кабмина отправляет в ЕСПЧ четвертый иск ... Подчеркиваю еще раз: это четвертый иск, который Украина подала против РФ в ЕСПЧ", - сказал премьер.