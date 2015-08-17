Frankfurter Allgemeine: Кошмарный сон украинских политиков

Об этом пишет Конрад Шуллер в своей статье «Кошмарный сон украинских политиков», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Кошмар украинских политиков выглядит примерно так: Запад, ослабленный кризисами, войнами и потоками беженцев, решает убрать, по меньшей мере, один источник опасности и молчаливо объединяется с Россией: Поддержка Украины незаметно снижается, и признается неофициальная гегемония, которой требует Москва. За это президент Владимир Путин помогает в других конфликтных зонах: Сирии, Иране, Корее.

Особенно ярко недавно такие опасения сформулировал Валерий Чалый, до недавнего времени главный советник по внешней политике президента Петра Порошенко и с недавних пор посол Украины в Вашингтоне. В интервью он обвинил Запад в том, что мирный план, который в Минске в феврале разработали президенты Франции, Украины и России, а также канцлер Германии Ангела Меркель, постоянно реализуют за счет Украины. Хотя Москва даже не думает выполнять свои обязательства, и выводить войска из промышленного региона Донбасс, где ведутся бои, европейцы настойчиво требовали от Украины выполнить все свои обязательства, данные в Минске. Это включает в себя, кроме прочего, предоставление особого статуса пророссийским сепаратистским территориям на востоке – включая их собственную «народную милицию», экономическое развитие и региональные особые отношения с Россией.

«Навязано нашими союзниками»

Это обвинение Западу еще раз предъявила заместитель главы Верховной Рады Украины, Оксана Сыроед, известная представительница прозападного гражданского движения. Она утверждает, что Запад в своем поспешном предупредительном отношении к Москве, боится оказывать большое влияние на находящиеся в процессе реализации реформы украинской конституции. В разговоре с F.A.Z., Сыроед, которая принадлежит в парламенте к проевропейской фракции "Самопомич", в первую очередь критиковала Меркель и президента Франции Франсуа Олланда: 14 июля, как раз перед первым голосованием по конституционной реформе для «децентрализации» Украины, которую так хвалила Европа, оба звонили спикеру парламента Владимиру Гройсману, доверенному лицу Порошенко, и требовали, чтобы он внес дополнительные положения в текст конституции, которые служили «исключительно интересам России». Через несколько дней проект реформы действительно был дополнен, и на следующий день парламент в первом из многих необходимых чтений утвердил измененный документ. «Это было навязано нам нашими союзниками», говорит Сыроед. «Это изменение в последнюю минуту связано со звонками Меркель и Олланда».

Изменение запланированного конституционного текста, которое так возмущает Сыроед, на первый взгляд кажется безвредным. В пункте 18 все лаконично и бессодержательно: «Форма местного самоуправления в определенных районах Донецкой и Луганской областей будут определены в отдельном законе». Почему для нее это положение – троянский конь россиян, Сыроед поясняет так: проект «отдельного закона», о котором здесь идет речь, уже существовал, - и он дает Москве все, что она хочет: автономию сепаратистских регионов, в том числе собственную милицию и особые отношения с Россией. Поскольку запланированная украинская конституция подразумевает введение в действие этого закона, он практически становится «оружием России»: Кто предоставляет сепаратистам на востоке автономию и вооруженные силы, до того, как Россия выведет свои войска, только увековечит влияние Москвы в Украине. «Поэтому конституция превращается в оружие русских».

Что с аргументами Сыроед? Во-первых, украинский парламент принял закон, о котором она говорит, на самом деле еще в сентябре прошлого года – включая все уступки сепаратистам. Поскольку президент его еще не подписал, он не вступил в силу. Поэтому в борьбе с Россией он является частью «козырей» украинских участников переговоров.

Столь же опасен, как снятая с предохранителя граната

Рассказ о нашептывании из Германии и Франции не полностью безосновательный. Телефонный разговор в последнюю минуту, в котором, по мнению Сыроед, Меркель и Олланд вынудили Гройсмана внести поправки в текст проекта конституции, действительно состоялся, по сообщению сайта Федеральной пресс-службы, и именно 14 июля, за день до того, как текст был на самом деле изменен. В заявлении Берлина говорится, что канцлер и президент Франции «настоятельно» рекомендовали включить соответствующие отрывки о восточной Украине в конституцию, как предусмотрено пакетом мер, принятых в Минске.

Но тогда оказывали влияние не только Берлин и Париж. Вашингтон подталкивал участников в том же направлении. 15 июля, когда после разговора с Меркель и Олландом был дополнен проект реформы, и на следующий день вынесен на голосование в парламенте, Виктория Нуланд, официальный представитель Госдепартамента США, на встрече с украинскими депутатами сказала, что измененный текст «облегчит разрешение ситуации на Донбассе».

Критику Оксаны Сыроед из-за "навязанного" положения в конституции о Донбассе разделяют многие в проевропейском лагере. Многие из них считают, что Минский "договор" с Россией – «особый» статус для Донбасса в обмен на вывод иностранных (т.е. российских) войск – для Украины так же опасен, как снятая с предохранителя граната. В этой интерпретации, еще рискованнее будет, если Украина предоставит требуемый особый статус, а россияне не отведут свои войска. Тогда посреди украинского государства возникнет хорошо вооруженный регион-спутник России, чьей властью Москва может заблокировать выбранный в 2014 году всей страной курс на Запад. Поэтому союзникам Сыроед рекомендует выбрать более «реалистичный» подход без иллюзий: «Мы должны понять, что эти территории заняты противником, а затем на этой основе попытаться сосуществовать с ними».

Прозападная коалиция в опасности

В украинском парламенте размышления такого рода грозят расколоть проевропейский правительственный лагерь. 16 июля, в первом голосовании по конституционной реформе, две из пяти «прозападных» фракций почти полным составом проголосовали против представленного Президентом текста – кроме «Самопомочи» Сыроед, также «радикалы» популиста Олега Ляшко. Только с помощью «Оппозиционного блока» (оставшихся сторонников бывшего президента Виктора Януковича, который в 2014 году бежал в Россию) удалось принять проект президента 288 голосами, что практически составляет две трети (300 голосов), необходимых во втором чтении.

Также самому Порошенко, кажется, на самом деле не нравится измененный после западного вмешательства в последнюю минуту проект. Хотя Порошенко не зашел так далеко, как Сыроед, и не называет внешнее «давление» нарушением «права Украины на самоопределение», но перед парламентом в день первого голосования он выразил понимание тем, кто считает «сложным» голосовать за «такой пункт». Ему также сложно это подписывать, но «мы должны это сделать – ради Украины». У «американских и европейских партнеров» есть свои «законные интересы», и не должно случиться так, что Украина, в конце концов, будет вынуждена самостоятельно противостоять «агрессору».

Открытым остается вопрос о том, вступит ли когда-нибудь проект реформы в силу и каким образом. Конституционный суд утвердил его в начале августа, теперь предстоят еще два чтения в парламенте. В конце необходимо будет большинство в две трети голосов. Если Порошенко попытается компенсировать отсутствие поддержки со стороны европейского лагеря путем союза со сторонниками свергнутого Януковича, это может поставить под угрозу прозападную коалицию. В «Самопомочи» Сыроед, а также в других партиях правительственного лагеря, Порошенко, президент-миллиардер, не вызывает симпатии. В этих фракциях еще жив «антиолигархический» дух Майдана 2014 года. Некоторых оскорбляет приобретенное президентом в сложные времена состояние, и они только ждут возможности, чтобы порвать с ним. Дебаты по поводу конституции могут стать таким поводом.