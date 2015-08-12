Тесты для прокуроров соответствуют международным стандартам - посольство США

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии от имени представителя Посольства США.

Отмечается, что осенью прошлого года Верховная Рада приняла закон, который предусматривал уменьшение количества прокуроров в Украине с 18 до 12 тысяч.

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"2 июля этого года Верховная Рада приняла изменения в этот закон, которые требуют применять объективную процедуру тестов для определения, кто из прокуроров должен уйти, а кто – остаться", - отметили в посольстве.

В сообщении отмечается, что по просьбе украинского правительства Соединенные Штаты и другие международные доноры предоставили финансирование Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) для разработки таких тестов.

"OECD является международно признанным авторитетом в реформах и борьбе с коррупцией. Наш взнос входил в сумму в 200 тыс. долл., которые мы предоставили OECD для разработки этого экзамена и на другие антикоррупционные инициативы", - говорится в комментарии.

Так, эксперты OECD выбрали Харьковский институт прикладных гуманитарных исследований в качестве автора для содержания экзамена. Проект экзамена еще в апреле был передан для оценки и предложений Национальной академии прокуратуры Украины, подразделения Генпрокуратуры, которое занимается юридическим образованием. Предложения Академии были учтены в конечной редакции тестов.

"Тесты составлены честно и (они - УНИАН) соответствуют международным стандартам. Очень важно, чтобы украинские прокуроры выбирались в ходе объективного процесса, основанного на профессиональных качествах", - отмечается в комментарии и добавляется, что предложенный экзамен предоставляет такую возможность и помогает полной имплементации принятого ВРУ закона о реформе прокуратуры и соответствующих поправок в него.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 августа, исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Юрий Севрук сообщил, что тесты на проведение конкурса по замещению должностей прокуроров местных прокуратур должны быть доработаны до 25 августа и через две недели после опубликования их на сайте должно состояться непосредственно тестирование.

По его словам, ГПУ закончила служебное расследование относительно возможных нарушений требований бюджетного и иного законодательства Украины во время имплементации положений нового Закона Украины "О прокуратуре". Установлено, что, несмотря на четко регламентированных генпрокурором порядке и сроках, определение конкретных исполнителей и работа по подготовке к тестированию кандидатов на должности работников местных прокуратур практически сведена на нет.

Севрук сообщил, что исполнители подготовки тестовых заданий отбирались не прозрачно, а на основании "устных договоренностей", их профессиональный уровень неизвестен. К разработке тестовых заданий не привлекался ни один ведущий юридический вуз страны. Тестовые задания получили крайне низкую оценку по результатам их обработки в Национальной академии прокуратуры Украины.

Генеральная прокуратура пока не имеет никаких договорных отношений с исполнителями тестовых заданий и не обладает авторскими правами на них. Кроме того, в результате служебного расследования установлено, что не закончены работы по установке модуля онлайн-тестирования.

"Согласно полученной информации, подготовка тестов была поручена эксперту проекта ЕС "Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине", которая поручила этот вопрос национальному эксперту организации экономического развития и сотрудничества, и в дальнейшем, уже по устной договоренности, разработкой тестов занимался Институт прикладных гуманитарных исследований - это Харьковская городская общественная организация. Руководитель этой организации в настоящее время за рубежом, и, по его словам, какие-либо договорные отношения с ним не заключались. Это будет сделано после того, как тесты будут доработаны", - отметил и.о. генпрокурора.

Также Севрук сообщил, что дал поручение заместителю генерального прокурора Давиду Сакварелидзе принять меры по устранению недостатков, привести процесс тестирования в соответствие с требованиями закона.