Рада в сентябре должна принять закон о конфискации активов коррупционеров - Яценюк

Верховная Рада в сентябре должна принять закон о конфискации и продаже активов коррумпированных чиновников, в том числе 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих окружению экс-президента Виктора Януковича, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе еженедельного телеобращения "10 минут с премьер-министром" в воскресение.

"1,5 миллиарда долларов, которые арестованы, но не конфискованы, могли бы сейчас пойти в государственный бюджет для того, чтобы увеличить социальные стандарты, увеличить заработные платы, строить новые школы, больницы и дороги", - сказал он.

Также Яценюк отметил, что, несмотря на арест активов, для их конфискации в пользу государства необходимы изменения в законодательство.

"Органы прокуратуры, Национальное антикоррупционное бюро и судебная система, которые являются полностью независимыми от правительства и президента, должны выполнять свою работу. Тот, кто совершил коррупционное преступление, не должен сидеть под домашним арестом дома или бежать из страны перед тем, как его объявят в розыск, а должен сидеть в тюрьме. И это ответственность судебной системы и органов прокуратуры", - подчеркнул премьер.

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Как сообщал УНИАН, Яценюк обратился в правоохранительные органы с просьбой ускорить работу по конфискации 1,5 млрд долл., которые были арестованы в 2014 году в рамках расследований деятельности компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу.

В июне 2014 года Служба финансового мониторинга Украины и финансовая разведка Украины выявили 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,5 миллиарда долларов. Значительная часть денег через офшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины. Премьер-министр Яценюк тогда обратился к Генпрокуратуре, СБУ и судам с просьбой ускорить рассмотрение дела и вернуть деньги в государственный бюджет.

Кроме того, Государственная служба финансового мониторинга Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна арестовали 13,1 миллиона швейцарских франков на счетах судьи Высшего хозяйственного суда Украины.