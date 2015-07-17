Ярош назвал инцидент с "Правым сектором" в Мукачево "борьбой с системой, которая прогнила"

17:57, 17 июля 2015
Политика
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В то же время он отметил, что не оправдывает членов «ПС», которые открыли огонь.

Ярош / Фото УНІАН

Власть пытается уничтожить «Правый сектор», используя события в Мукачево.

Об этом на пресс-конференции заявил народный депутат, лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

«Власть развернула информационную войну против «Правого сектора» и пытается использовать этот инцидент (стрельба в Мукачево 11 июля - УНИАН) для уничтожения наших структур. И боевых, и тыловых, и политической организации», - сказал Ярош.

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Он отметил, что не оправдывает членов «ПС», открывших огонь, но сказал, что «они воевали с прогнившей системой.

Кроме того, Ярош выразил недоумение по поводу того, что президент Украины Петр Порошенко «рьяно борется с Добровольческим украинским корпусом», когда на границе Украины есть мощная российская угроза.

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