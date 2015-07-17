Ярош анонсировал чрезвычайный съезд "Правого сектора" и вече на Майдане

«Правый сектор» планирует на следующей неделе провести чрезвычайный съезд в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

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«Сейчас те акции, которые происходят, будут продолжаться в другой форме. Мы инициируем проведение чрезвычайного съезда «Правого сектора» на следующей неделе в Киеве, где, собственно, будут приняты решения по дальнейшей нашей деятельности. Также мы будем проводить на Майдане Незалежности вече. Время мы уточним», - сказал он.

По словам Яроша, пока «Правый сектор» не собирается устанавливать палатки на Майдане.