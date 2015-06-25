План приватизации на год можно выполнить за счет продажи двух предприятий - Филатов

Продажа только двух объектов государственной собственности, внесенных в приватизационный список на 2015 года – "Одесского припортового завода" и "Центрэнерго" - способна обеспечить выполнение плана приватизации в размере 17 млрд грн. Такое мнение выразил народный депутат Борис Филатов в эфире телеканала "112".

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"«Одесский припортовый завод»" – это "голубая фишка" и его будут выставлять на продажу в первую очередь. Достаточно продать только "Одесский припортовый завод" и "Центрэнерго" и сумму в 17 млрд они закроют с лихвой. Тогда какой смысл продавать все остальное? В 2009 году его пытались продать и цена предлагаемая была 629 млн долларов (5 млрд грн – ред.). Сейчас вокруг него будут большие торги. Новый глава Фонда Госимущества Игорь Белоус на заседании комиссии (специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, главой которой является Борис Филатов – ред.) сказал, что почти все возможные конкурсанты являются крупными институциональными инвесторами с запада", - сообщил народный депутат.

Напомним, ранее старший советник министра экономического развития и торговли Украины Адомас Аудицкас сообщил, что МЭРТ рассчитывает получить 17 млрд грн от приватизации в этом году. По словам Аудицкаса, какие именно объекты будут проданы пока не ясно. Стоит отметить, что, согласно утвержденному Кабмином перечню, под приватизацию в 2015 году попадает более 300 предприятий, в числе которых шахта им. Засядько, ПАО "Сумыхимпром", ПАО "Центрэнерго", ПАО "Киевэнерго", 13 портов и другие.