Филатов рассказал, как в Днепропетровске решили проблему с поставкой препаратов для гемодиализа

В Днепропетровске решили вопрос закупки жизненно необходимых пациентам, нуждающимся в гемодиализе, лекарств, перебои с которыми продолжались несколько последних месяцев из-за бюрократической волокиты в Министерстве здравоохранения.

Сегодня пациенты, нуждающиеся в гемодиализе, перекрывали движение на центральном проспекте города, передает ИА "Видео Новости".

Народный депутат Борис Филатов, который лично участвовал в разрешении вопроса, заявил, что написал смс министру здравоохранения Александру Квиташвили: «Решите срочно вопрос с закупкой лекарств, или я их привезу под МОЗ и лично поведу колонну».

«От Квиташвили уже позвонили. Вот так и рулим в ручном режиме. Все необходимые лекарства и расходные материалы пообещали доставить в Днепропетровск в понедельник», - добавил он.

От Квиташвили уже позвонили. Всем спасибо за репост:)Статус уже убрал предыдущий.Вот так и рулим в ручном режиме.В... Posted by Borys Filatov on 14 травня 2015 р.

Депутат также объяснил, что необходимые препараты не были закуплены из-за неутвержденной министерством здравоохранения тендерной процедуры. Таким образом, возникла абсурдная ситуация, когда средства на закупку необходимого препарата в бюджете есть, но возможности закупить необходимые лекарства нет, и сотни пациентов, нуждающихся в гемодиализе, могут умереть из-за халатности чиновников.

Отмечается, что в Днепропетровской области проживает 216 человек, которые проходят хронический гемодиализ.

На ряд препаратов, которые получали пациенты, Минздравом не была задекларирована оптовая цена.

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По состоянию на 14 мая 2015 года, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 13 мая 2015 № 274 «О декларировании изменения оптово-отпускных цен на лекарственные средства по состоянию 30 апреля 2015 и внесении их в реестр» задекларированные оптово-отпускные цены на следующие препараты: «Мифортика», «Мирцера», «Сандимун Неорал».

Однако оставалось актуальным вопрос декларирования оптово-отпускной цены на лекарственные средства «Аранесп», «Мирцера 50 мкг», жизненно необходимые для больных с терминальной почечной недостаточностью.