"Уязвимых депутатов банально остановит ГАИ" - Венецианская комиссия выступила против снятия неприкосновенности

Об этом на встрече с журналистами заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед, передает Еспресо.TV.

"Венецианская комиссия высказалась категорически против отмены депутатской неприкосновенности", - заявила Сыроед.

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Она отметила, что один из экспертов группы, который давал заключение на заседании Венецианской комиссии, Сергио Бартоли отметил, что в таком случае депутаты даже не смогут доехать на заседания парламента, если кто-то захочет им помешать, потому что "их банально остановит гаишник". По мнению экспертов комиссии, в нынешней ситуации в Украине депутаты будут очень уязвимыми.

"300 голосов в парламенте не найдется для того, чтобы проголосовать за снятие неприкосновенности", - добавила Сыроед.