Порошенко просит нардепов снять с себя неприкосновенность на этой сессии

17:20, 19 июня 2015
Политика
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Петр Порошенко призвал Верховную Раду Украины снять неприкосновенность с народных депутатов и ограничить неприкосновенность судей.

Фото УНИАН

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Прошу Парламент на этой сессии проголосовать изменения в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности и ограничении неприкосновенности судей", - написал президент.

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Как сообщал УНИАН, КС обнародовал сегодня решение о том, что законопроект о внесении изменений в Конституцию (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей) соответствует требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

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