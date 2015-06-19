Порошенко просит нардепов снять с себя неприкосновенность на этой сессии

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Прошу Парламент на этой сессии проголосовать изменения в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности и ограничении неприкосновенности судей", - написал президент.

Прошу Парламент на цій сесії проголосувати зміни до Конституції про зняття депутатської недоторканності і обмеження недоторканності суддів — Петро Порошенко (@poroshenko) June 19, 2015

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Как сообщал УНИАН, КС обнародовал сегодня решение о том, что законопроект о внесении изменений в Конституцию (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей) соответствует требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.