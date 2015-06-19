Порошенко просит нардепов снять с себя неприкосновенность на этой сессии
17:20, 19 июня 2015Политика
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Петр Порошенко призвал Верховную Раду Украины снять неприкосновенность с народных депутатов и ограничить неприкосновенность судей.
Проголосовать за решение Порошенко просит уже на этой сессии / УНИАН
Об этом он написал в своем Твиттере.
"Прошу Парламент на этой сессии проголосовать изменения в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности и ограничении неприкосновенности судей", - написал президент.
Прошу Парламент на цій сесії проголосувати зміни до Конституції про зняття депутатської недоторканності і обмеження недоторканності суддів
— Петро Порошенко (@poroshenko) June 19, 2015
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Как сообщал УНИАН, КС обнародовал сегодня решение о том, что законопроект о внесении изменений в Конституцию (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей) соответствует требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.
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