Януковича начали судить заочно в Украине - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Виктор Шокин заявил в интервью украинским телеканалам.

Он сообщил, что заочный суд применяется уже в отношении семи лиц. Ранее Шокин сообщал, что эта процедура уже применяется против экс-первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой и ее соучастника Александра Стащенко.

"Начата процедура заочного осуждения в шести уголовных делах против семи лиц. Я имею в виду Януковича, Клименко, Богатыреву, Арбузова и других", - сказал Шокин в пятницу.

По его словам, эти дела сейчас находятся на рассмотрении в судах.

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Заочные приговоры, как отметил Шокин, дадут возможность Генеральной прокуратуре обратиться в европейские суды и вернуть похищенные этими экс-чиновниками средства.

Напомним, в начале 2015 года в Украине начал действовать закон о заочном правосудии для подозреваемых, скрывающихся от следствия за пределами Украины. С помощью этого закона Украина планирует осудить Виктора Януковича и членов его правительства, сбежавших из страны, и добиться возврата в Украину вывезенных ими денег.