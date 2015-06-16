Богатыреву и Арбузова начали судить заочно в Украине - ГПУ

12:39, 16 июня 2015
Политика
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Генпрокуратура начала процедуру заочного осуждения экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой и ее соучастника Александра Стащенко, а также экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова.

Процедура заочного провадження вперше реалізована на практиці / 2000.ua

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, передает "Голос Украины".

"Генпрокуратура начала заочное осуждение экс-министра охраны здоровья Раисы Богатыревой и ее соучастника Александра Стащенко по факту завладения бюджетными средствами на сумму 6,5 млн. грн. в процессе закупки медицинских препаратов и оборудования", - заявил он.

Кроме того, процедуру заочного осуждение применено в отношении бывшего председателя Национального банка Украины, первого вице-премьер-министра и премьер-министра Сергея Арбузова.

"Он подозревается в хищении и присвоении государственных средств НБУ на сумму около 118 млн грн", - уточнил Шокин.

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На сегодня подозреваемый находится в международном розыске Интерпола. На счетах, принадлежащих ему и его жене, арестовано более 200 млн грн.

Кроме того, на исполнении у компетентных органов Латвии находится международное поручение Генеральной прокуратуры Украины, касающееся ареста на основании судебного решения денежных средств Арбузова на сумму более 49 млн долл.

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