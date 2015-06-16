Богатыреву и Арбузова начали судить заочно в Украине - ГПУ
Генпрокуратура начала процедуру заочного осуждения экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой и ее соучастника Александра Стащенко, а также экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, передает "Голос Украины".
"Генпрокуратура начала заочное осуждение экс-министра охраны здоровья Раисы Богатыревой и ее соучастника Александра Стащенко по факту завладения бюджетными средствами на сумму 6,5 млн. грн. в процессе закупки медицинских препаратов и оборудования", - заявил он.
Кроме того, процедуру заочного осуждение применено в отношении бывшего председателя Национального банка Украины, первого вице-премьер-министра и премьер-министра Сергея Арбузова.
"Он подозревается в хищении и присвоении государственных средств НБУ на сумму около 118 млн грн", - уточнил Шокин.
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На сегодня подозреваемый находится в международном розыске Интерпола. На счетах, принадлежащих ему и его жене, арестовано более 200 млн грн.
Кроме того, на исполнении у компетентных органов Латвии находится международное поручение Генеральной прокуратуры Украины, касающееся ареста на основании судебного решения денежных средств Арбузова на сумму более 49 млн долл.