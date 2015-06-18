Суд арестовал подозреваемого в убийстве Бузины Полищука на два месяца - журналист

Об этом в Facebook сообщил присутствовавший в зале суда журналист Александр Рудоманов.

Читайте такжеПодозреваемый в убийстве Бузины заявил, что его избивали после задержания - журналистПодозреваемого также могут освободить под залог в 5 миллионов гривен, сообщает журналист. Заседание относительно меры пресечения второму подозреваемому Андрею Медведько продолжается.

Как сообщалось, Олеся Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.

Сегодня, 18 июня, правоохранители задержали двух киевлян по подозрению в убийстве Бузины. Позже глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании третьего подозреваемого.

Двух задержанных - Вадима Полищука и Андрея Медведько - привезли в Шевченковский райсуд для избрания меры пресечения.