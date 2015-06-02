Гройсман собирает Совет коалиции для снятия неприкосновенности с Клюева и Мельничука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал во время выступления в парламенте.

Гройсман отметил, что никто не имеет права тянуть с рассмотрением вопроса о снятии неприкосновенности с депутатов.

Спикер добавил, что есть вопросы к подготовке Регламентным комитетом этих представлений Генпрокуратуры для рассмотрения в сессионном зале.

Гройсман сообщил, что в 12.00 состоится заседание Совета коалиции, на которое приглашается первый заместитель председателя Регламентного комитета Павел Пинзеник. Он должен предоставить депутатам информацию по данному вопросу.

Председатель ВР не исключил проведения повторного заседания комитета по рассмотрению представлений ГПУ.

«И после рассмотрения внести в зал для принятия решения народными депутатами Украины», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура подозревает Клюева и Мельничука в совершении ряда преступлений.

Основная статья, которую инкриминируют экс-комбату «Айдара» Мельничуку, - создание преступной организации.

Клюева подозревают в завладении мошенническим путем финансовыми средствами, а также имуществом предприятий и частных лиц.

29 мая Комитет по вопросам Регламента и организации работы ВР поддержал представление генпрокурора Виктора Шокина в части привлечения к уголовной ответственности Мельничука, но не поддержал в даче согласия на его задержание и арест.

Также 29 мая Регламентный комитет рекомендовал председателю парламента вернуть Генпрокуратуре представление о внесении на голосование в сессионный зал вопроса о лишении депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности Клюева.