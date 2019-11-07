Суд уменьшил залог для Дубневича на 10 миллионов и взял его под стражу до Нового года

Соответствующее решение приняла коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда избрала народному депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 90 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей постановила апелляции адвокатов оставить без удовлетворения, апелляционную жалобу прокурора САП удовлетворить, а решение о мере пресечения в виде залога в 100 млн гривен отменить.

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"Вынести новое постановление, которым ходатайство генерального прокурора Руслана Рябошапки о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Дубневича удовлетворить частично - применить... меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 декабря, определить... альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 90 млн грн", - отметил судья.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в 100 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. В пределах Украины Дубневич может передвигаться свободно.

Прокурор просил суд применить к Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 93 млн грн.

4 ноября адвокат Станислав Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда о применении к Дубневичу меры пресечения и просит не избирать никакой меры пресечения депутату.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным Генпрокуратуры, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич с сообщниками завладел средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами путем согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.