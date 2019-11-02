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"Где я возьму 100 миллионов?": Дубневич прокомментировал решение суда (видео)

23:29, 02 ноября 2019
Политика
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ВАСУ избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в размере 100 млн грн / фото УНИАН

«Удивило, так как решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 млн», — сказал депутат в комментарии hromadske.

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Дубневич заявил, что недоволен решением, потому что слишком большой залог.

«Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО», — сказал он.

Депутат также заверил, что будет подавать апелляцию на решение. По словам адвоката Станислава Пелюка, это первый случай на его памяти, когда суд избрал залог больше, чем просили.

В то же время прокурор еще не знает, будет ли обжаловать решение. Размером залога и возложенными обязанностями он доволен.

Как сообщал УНИАН, Высший антикоррупционный суд в субботу, 2 ноября, избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в размере 100 млн грн.

31 октября Верховная Рада поддержала представление ГПУ о предоставлении согласия на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным Генпрокуратуры, будучи главой Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця», в частности о его потребностях при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнивающих, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця». По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Девять народных депутатов, в частности, Игорь Палица, Виктор Балога, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Антон Киссе заявили о готовности взять Дубневича на поруки.

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Теги: #Ярослав Дубневич