Сенцову 22 октября вручат премию Сахарова – журналист

Награждение должно состояться во французском Страсбурге.

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов 22 октября будет награжден премией Сахарова, которую ему присудили во время его пребывания в российской колонии.

Читайте такжеСенцов снял плакат в свою поддержку перед посольством РФ в Берлине (видео)

Об этом в Twitter сообщил брюссельський корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. По его словам, награждение состоится в Страсбурге (Франция).

Напомним, в октябре прошлого года незаконно осужденный в РФ Олег Сенцов стал лауретом премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли".

Эта премия была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тысяч евро.

7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие.