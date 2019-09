Сенцову 22 октября вручат премию Сахарова – журналист

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов 22 октября будет награжден премией Сахарова, которую ему присудили во время его пребывания в российской колонии.

Читайте такжеСенцов снял плакат в свою поддержку перед посольством РФ в Берлине (видео)

Об этом в Twitter сообщил брюссельський корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. По его словам, награждение состоится в Страсбурге (Франция).

#Sentsov will receive his #SakharovPrize in Strasbourg on October 23. #Russia#Crimea