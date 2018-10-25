Сенцов стал лауреатом премии Сахарова

Церемония вручения должна состояться 12 декабря в Страсбурге.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов стал лауретом премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли".

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк на совоей странице в Twitter.

Согласно сообщению, церемония вручения должна состояться 12 декабря в Страсбурге.

Как сообщал УНИАН, на получение премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Сенцова выдвинула Фракция Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте.

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На премию претендовали организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Нассер Зефзафи.

Эта премия была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тысяч евро.

Напомним, Олег Сенцов, осужденный российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в анексованому Крыму, голодал с 14 мая по 5 октября этого года. Он требовал освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.