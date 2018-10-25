Сенцов стал лауреатом премии Сахарова
Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов стал лауретом премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли".
Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк на совоей странице в Twitter.
Согласно сообщению, церемония вручения должна состояться 12 декабря в Страсбурге.
Oleg #Sentsov has been awarded the 2018 #SakharovPrize ! award ceremony in Strasbourg on 12 Dec #Ukraine#Russia#Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 25, 2018
Как сообщал УНИАН, на получение премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Сенцова выдвинула Фракция Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте.
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На премию претендовали организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Нассер Зефзафи.
Эта премия была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тысяч евро.
Напомним, Олег Сенцов, осужденный российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в анексованому Крыму, голодал с 14 мая по 5 октября этого года. Он требовал освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.