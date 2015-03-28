Геращенко: Если бы в марте не устоял Днепропетровск, то другие регионы востока попадали, как домино

К участникам патриотического митинга за единство Украины в Днепропетровске со сцены обратился народный депутат Антон Геращенко, передает ТСН.

Политик отметил огромный вклад экс-руководителя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, его команды и всех жителей города в дело сохранения целостности Украины в кризисный момент год назад.

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"Если бы в марте не устоял Днепропетровск, то и другие регионы юга и востока попадали, как костяшки домино", - заявил Геращенко.

Он добавил, что именно на такой эффект надеялся российский президент Владимир Путин, однако помешать этим намерениям смогли Коломойский и Днепропетровск.

"Если бы не та решимость, проявленная в Днепропетровске, мы могли бы потерять Украину", - признал Геращенко.