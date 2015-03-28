Заместитель экс-главы Днепропетровской ОГА заявил, что некоторое время будет работать с новой командой

Заместитель руководителя Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олейник будет работать в команде нового руководителя этого учреждения лишь на первом этапе работы.

Об этом Олейник заявил на многолюдном патриотическом митинге в Днепропетровске, передает ТСН.

"Я на некоторое время остаюсь работать в администрации", - сообщил он.

Читайте такжеМитинг "Днепр за Украину". Прямая трансляция

Олейник добавил, что принял это решение из соображений обороны и безопасности области.

"Как только мы увидим, что новая власть уже контролирует ситуацию и сможем точно сказать, что люди в безопасности - тогда мы смело пойдем туда, откуда пришли", - пообещал он. "Мы сделали свое дело и теперь передадим рычаги другим людям", - подчеркнул Олейник.