Заместитель экс-главы Днепропетровской ОГА заявил, что некоторое время будет работать с новой командой
Олейник добавил, что принял это решение из соображений обороны и безопасности области.
Заместитель руководителя Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олейник будет работать в команде нового руководителя этого учреждения лишь на первом этапе работы.
Об этом Олейник заявил на многолюдном патриотическом митинге в Днепропетровске, передает ТСН.
"Я на некоторое время остаюсь работать в администрации", - сообщил он.
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Олейник добавил, что принял это решение из соображений обороны и безопасности области.
"Как только мы увидим, что новая власть уже контролирует ситуацию и сможем точно сказать, что люди в безопасности - тогда мы смело пойдем туда, откуда пришли", - пообещал он. "Мы сделали свое дело и теперь передадим рычаги другим людям", - подчеркнул Олейник.