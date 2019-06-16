"Это наше название": эксперт объяснил важность переименования Киева в международной базе

Эксперт подчеркнул, что переименование Киева – очень важная тема, непосредственно связанная с украинской языковой самобытностью.

Смена официального названия столицы Украины в международной базе с Kiev на Kyiv открыла перспективы и для других переименований.

"Здесь широкое поле для переименований и разных украинских названий", – пояснил член Экспертной группы по вопросам языковой политики при Кабинете министров Украины Сергей Оснач, передает «Обозреватель».

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Он подчеркнул, что переименование Киева – очень важная тема, непосредственно связанная с украинской языковой самобытностью.

"Мы уже видим реакцию российских СМИ на решение США. И эта реакция – очень красноречива. Россия отрицает право Украины на языковую самобытность. Именно поэтому и МИД, и посольство Украины в США инициировало эти изменения. Нам крайне необходимо утвердить и украинский язык, и украинские названия на международной арене", – прокомментировал Оснач.

На вопрос ведущих, какие еще названия могут изменить, эксперт ответил: "Давно уже звучат предложения переименовать Россию в Московию ...".

"Конечно, это шутка, – пояснил он. – Так заведено, что страну и ее географические объекты называют так, как она сама называет. Поэтому нам и удалось добиться переименования Kiev на Kyiv, потому что это наше название. В США не было оснований отказывать, как и у других стран".