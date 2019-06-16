цей матеріал доступний українською

"Это наше название": эксперт объяснил важность переименования Киева в международной базе

04:29, 16 июня 2019
Политика
44 0
По всему миру меняют написание украинской столицы с Kiev на Kyiv / фото УНИАН

"Здесь широкое поле для переименований и разных украинских названий", – пояснил член Экспертной группы по вопросам языковой политики при Кабинете министров Украины Сергей Оснач, передает «Обозреватель».

Читайте также#KyivNotKiev: два аэропорты Турции начали правильно писать название украинской столицы

Он подчеркнул, что переименование Киева – очень важная тема, непосредственно связанная с украинской языковой самобытностью.

"Мы уже видим реакцию российских СМИ на решение США. И эта реакция – очень красноречива. Россия отрицает право Украины на языковую самобытность. Именно поэтому и МИД, и посольство Украины в США инициировало эти изменения. Нам крайне необходимо утвердить и украинский язык, и украинские названия на международной арене", – прокомментировал Оснач.

На вопрос ведущих, какие еще названия могут изменить, эксперт ответил: "Давно уже звучат предложения переименовать Россию в Московию ...".

"Конечно, это шутка, – пояснил он. – Так заведено, что страну и ее географические объекты называют так, как она сама называет. Поэтому нам и удалось добиться переименования Kiev на Kyiv, потому что это наше название. В США не было оснований отказывать, как и у других стран".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#название