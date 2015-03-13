В ЕС получили письмо Климкина с запросом о введении в Украину миротворцев

Соответствующее письмо датировано 20 февраля, сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе источник в дипломатических кругах.

"Да, это письмо было передано на имя высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини", - отметил собеседник агентства.

"Позвольте мне предложить Совету ЕС по иностранным делам детально рассмотреть возможность начать операцию ЕС в Украине как составляющую общей политики безопасности и обороны ЕС", - говорится в письме.

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В документе также отмечается, что эта операция сможет эффективно предотвратить дальнейшую эскалацию, поможет выполнить Минские договоренности и значительно усилит деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 2 марта президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об обращении к Организации Объединенных Наций и Европейскому Союзу относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности".

24 февраля Климкин призвал Совет безопасности ООН одобрить просьбу Украины о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. "Мы рассчитываем, что страны - члены Организации Объединенных Наций и, прежде всего Совбез ООН, поддержат эту просьбу о помощи", - сказал Климкин во время выступления на открытых дебатах Совбеза.

Сегодня, 13 марта, спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис сообщил, что Климкин в феврале направил предварительные запросы в ООН и Европейский Союз относительно направления миротворцев на Донбасс.