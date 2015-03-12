У Порошенко не исключают, что Рада на следующей неделе может расширить права Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук.

"Вопрос определения перечня районов и территорий, в соответствии с которыми должен быть применен особый порядок по организации местного самоуправления, определяется Верховной Радой путем принятия соответствующего постановления. Мы не исключаем, что на следующей неделе такое постановление будет рассматриваться на соответствующем заседании Верховной Рады", - подчеркнул Ковальчук.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "Об основах государственной региональной политики". Закон создает законодательную основу для реализации новой государственной региональной политики, которая должна охватывать значительно больший круг вопросов, чем просто поддержка регионального развития.