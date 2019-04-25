Без государственного – никуда: как закон о языке повлияет на украинские СМИ

Русскоязычные печатные издания должны создать полноценные украинские версии, а интернет-сайты – сначала грузиться на украинском.

Принятый Верховной Радой закон о функционировании украинского языка как государственного делает обязательным наличие украинской версии для любого печатного СМИ.

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Как сообщил корреспондент УНИАН, согласно нормам документа, печатные средства массовой информации могут издаваться на прочих, кроме государственного, языках, при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке.

Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

В каждом месте распространения печатных СМИ печатные средства массовой информации на государственном языке должны составлять не менее 50% названий печатных средств массовой информации, распространяемых в этом месте.

Как сообщается на Telegram-канале Newsroom, который ведет журналистка Оксана Денисова, законом предусмотрено, что интернет-сайты по умолчанию должны сначала загружаться на украинском, но могут иметь также другие версии.

Кроме того, компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском, или языках стран Евросоюза.

По мнению критиков закона, он ударит по ряду украинских СМИ, которые издаются на русском языке.

Верховная Рада Украины сегодня приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 народных депутатов Украины.