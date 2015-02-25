ГПУ: Если адмирал-дезертир Ильин явится в суд по делу о выплате пенсии, его арестуют

Окружной административный суд города Киева перенес рассмотрение дела бывшего начальника Генерального штаба Юрия Ильина (сторона - истец) относительно требования к Министерству обороны (сторона - ответчик) выплатить ему материальную помощь. Заседание перенесено в связи с тем, что истец и его представители не явились в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, на судебное заседание пришли два представителя Минобороны.

Один из представителей Минобороны, Николай Кошель, сообщил, что ”следующее заседание состоится 11 марта в 11:30”.

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В суде сообщили, что в адрес суда поступила телеграмма от представителя, в которой говорится, что он не может явиться на заседание, ”поскольку находится на больничном по уходу за больным ребенком”. В этой связи он попросил отложить рассмотрение данного дела.

Судьей по делу является Владимир Келеберда.

Также Кошель отметил, что в настоящее время вопрос осуществления соответствующих выплат адмиралу не должен рассматриваться, ”поскольку он на сегодняшний день не уволен”.

Представитель Минобороны по делу согласился с предположением журналистов, что Ильин пытается добиться признания неправомерными указа президенту и приказа министра обороны о его прохождении службы, во избежание ответственности за дезертирство.

Вместе с тем на заседание пришел представитель Генеральной прокуратуры Павел Красильник, который сообщил, что прокуратура имеет право вступить в дело на любой стадии процесса, если есть основания угрозы интересам государства.

В этой связи он отметил, что дело относительно дезертирства Ильина было возбуждено в августе 2014 года.

Красильник объяснил, что под угрозой интересам государства он имеет в виду, что адмирал Ильин сейчас находится в Крыму.

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”Вчера во время мониторинга судебных решений мы узнали, что есть такой иск в суде, к нам постановление суда не приходило, потому что ответчик - Министерство обороны, а стороны нашей (на суде) не было, я решил вступить в дело, чтобы защитить интересы государства. В связи с этим ходатайства подали через канцелярию суда, и на следующем судебном заседании мы будем ходатайствовать, чтобы вступить в дело и поддерживать полностью интересы Министерства обороны”, - подчеркнул Красильник.

При этом Красильник на вопрос, арестуют ли Ильина, если он явится на заседание суда, ответил: ”Да”.