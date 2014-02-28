Турчинов уволил начальника Генштаба Ильина

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте и.о. главы государства.

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов освободил Юрия Ильина от должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Текст соответствующего указа Президента № 168/2014 размещен на официальном сайте и.о. главы государства. Читайте такжеЯнукович уволил начальника Генштаба Заману Как сообщал УНИАН, 19 февраля 2014 года Президент Виктор Янукович назначил Ильина начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Сегодня, 28 февраля, на своей странице в Facebook бывший начальник украинского военного телецентра «Бриз» Мирослав Мамчак сообщил, что Ильин вчера госпитализировали с сердечным приступом.

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