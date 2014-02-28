Турчинов уволил начальника Генштаба Ильина

11:55, 28 февраля 2014
Политика
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Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте и.о. главы государства.

Юрій Іл'їн

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов освободил Юрия Ильина от должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Текст соответствующего указа Президента № 168/2014 размещен на официальном сайте и.о. главы государства.

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Как сообщал УНИАН, 19 февраля 2014 года Президент Виктор Янукович назначил Ильина начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Сегодня, 28 февраля, на своей странице в Facebook бывший начальник украинского военного телецентра «Бриз» Мирослав Мамчак сообщил, что Ильин вчера госпитализировали с сердечным приступом.

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