Военных в районе Дебальцево спамят СМСками с призывами сдаться (фото)

Об этом сообщает в своем Фейсбуке журналистка НВ Анастасия Береза, которая находится в поселке Луганское.

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"Лайф традиционно остается тут самой выносливой связью, именно на его (и еще чуть на Киевстар) военные скопом получают смс с призывами сдаться", - пишет Береза.

При этом журналистка добавляет, что такие сообщения вызывают у военных только смех, но, "наверное, могут расшатывать и без того истощенные нервы", - отмечает журналистка.

В то же время в комментариях под записью пользователи рассказывают о возможном алгоритме рассылки подобных СМС.

"СМС разсылаются подложной базовой станцией, которая находиться примерно в радиусе до 1 км от апарата. Эта станция пеленгует все включенные GSM передатчики в этой зоне (и определяет их колличество).. а у нас нет средств радиоэлектронной разведки чтоб запеленговать их", - пишет пользователь Роман Омельченко.

По словам Березы, трасса к Дебальцево почти безлюдная и все движение на 85% состоит из машин военных.

"Снаряды противника перелетают через Луганское, а артиллерия армии работает так, что уже в этом районе гудит земля", - пишет Береза.

Как сообщал УНИАН, в пресс-центре штаба АТО сообщили, что ситуация в Дебальцево чрезвычайно сложная, но окружения сил АТО врагом нет. В то же время в Генштабе заявили, что боевики штурмуют Дебальцево, под их контролем уже часть города, Дебальцево фактически находится в окружении.