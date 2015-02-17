Генштаб и пресс-центр АТО дали разные оценки ситуации вокруг Дебальцево

«Ситуация по состоянию на сейчас чрезвычайно сложная. Определенную часть города контролируют незаконные вооруженные формирования. Они штурмовыми группами при поддержке бронированной техники и артиллерии атакуют наши позиции. Продолжаются уличные бои. Подразделения Вооруженных Сил Украины и другие военные формирования осуществляют маневр подразделениями и огнем, и делают все возможное, чтобы сдержать агрессию террористов», - сказал начальник пресс-центра штаба АТО Александр Мотузяник.

«Факт так называемого «котла» не подтверждается, есть соответствующие дороги, соответствующие каналы, по которым бойцам в Дебальцево предоставляется все необходимое», - подчеркнул начальник пресс-центра штаба АТО.

В то же время, и.о. начальника пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев также рассказал о ситуации в Дебальцево. Об этом сообщает «Украинская правда».

"Идет штурм базового лагеря сил АТО в Дебальцево. Боевики атакуют из артиллерии, бронетехники, продолжаются уличные бои. Фактически часть города находится под контролем боевиков. Другую контролируют силы АТО", - сказал он.

Кроме того, по словам Селезнева, один из конвоев, который шел в окружение, был разбит. "Конвой разбили. Ребята попали в плен. Боевики уже начали компанию, что люди сдались добровольно. Но это неправда. Они попали в плен во время боя", - рассказал Селезнев.

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В то же время, один из украинских бойцов сказал, что они находятся в окружении.

"Мы в окружении к нам никто не пробился", - рассказал боец.

"Ситуация очень плохая, мы находимся в блокаде. Дороги жизни нет", - сообщил другой боец.

В то же время заместитель начальника ГУМВД Донецкой области Илья Кива подтвердил информацию о том, что боевики проводят зачистки в части Дебальцево.

"Боевики углубились в город, по части города проводят зачистки. Нам все сложнее и сложнее становится удерживать наши позиции. Вот каждая минута играет в минус нам", - сообщил он в эфире "5 канала" по телефону.

"Мы либо должны полноценно оценить ситуацию и дать возможность артиллерии работать бесперебойно, что даст возможность оттеснить боевиков от наших позиций ... Потому что, ну, мы уже работаем и с ними воюем в прямом контакте", - сказал Кива.