Ющенко: Балога – это я

Виктор Ющенко потребовал от депутатов "Народной Самообороны" неукоснительного подчинения командам главы Секретариата Президента Виктора Балоги, пишет "Коммерсантъ-Украина". Депутаты, в свою очередь, выступили со встречным предложением – отстранить господина Балогу от руководства СП.

Вчерашняя встреча Президента Виктора Ющенко с депутатской группой "Народная самооборона" (17 человек), входящей в состав парламентской фракции "Наша Украина–Народная самооборона" (НУНС), не афишировалась. На отсутствие в сессионном зале парламента группы косвенно указал председатель Верховной рады (ВР) Арсений Яценюк в начале заседания, в 10.00. Сославшись на письменные заявления фракций коалиции, он объявил получасовой перерыв в работе сессии. В 10.35 в фойе Рады можно было видеть депутатов "Самообороны", отсутствовавших с утра.

Интригу встрече придавал тот факт, что в среду глава государства приглашал в СП другую часть фракции НУНС – представителей партии "Наша Украина". "В среду почетный председатель партии `Наша Украина` Виктор Ющенко сообщил своим однопартийцам что-то такое, чего мы не должны знать",– сказал Ъ один из депутатов.

Между тем, по словам народного депутата Давида Жвании, господин Ющенко собрал представителей "Народной самообороны" для того, чтобы выразить свое недовольство поведением депутатов в ВР: "Президент сказал: вы плохо понимаете тенденции и процессы, происходящие в парламенте. Вы должны слушать то, что говорит Балога. Балога – это я. А я сказал, что в принципе мы это и так знали".

Содержание вчерашних переговоров в СП, которые длились около часа, изданию стало известно со слов представителей "Самообороны". "Говорили о перевыборах в Киеве, об отставке генерального прокурора, о голосовании за программу правительства и 12 первоочередных законопроектах,– сообщил народный депутат Тарас Стецькив.– В результате мы достигли понимания по двум вопросам: отставке генерального прокурора и принятию программы правительства. За нее проголосуем после выступления в Верховной раде президента с ежегодным посланием".

Вопрос отставки Виктора Балоги во фракции НУНС уже обсуждался, напоминает газета. За "организацию проблем" на этапе формирования коалиции уволить главу СП Президенту предлагал председатель Народного руха Борис Тарасюк. Олесь Доний отметил, что сейчас причины для отстранения от работы господина Балоги те же, что и четыре месяца назад: "Ближайшее окружение Президента, которое олицетворяет Балога, способствует усилению трений в `оранжевой` коалиции".

Как заявила пресс-секретарь президента Ирина Ванникова, данное требование на встрече депутатов с Президентом не было представлено ни письменно, ни в устной форме. "В адрес главы Секретариата действительно была критика, но только со стороны народного депутата Владимира Стретовича",– сказала госпожа Ванникова. По информации Ъ, именно господин Стретович и высказал вслух пожелание отправить Виктора Балогу в отставку.