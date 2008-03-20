Луценко просит ВР не отзывать украинских миротворцев из Косово

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает Верховную Раду Украины не принимать решения об отзыве украинских миротворцев из Косово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня с трибуны парламента.

От имени «всего личного состава», который находится в Косово, Ю.ЛУЦЕНКО призвал парламент Украины «не принимать политических решений, потому что отступление наших бойцов в этих условиях из Косово будет позором для них, для МВД, для Украины».

Министр отметил, что Украина должна выполнять взятые на себя обязательства как государство – основатель ООН.

Он также призвал Верховную Раду принять решение о предоставлении миротворцам, которые находятся в Косово, статуса участников боевых действий.

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что на сегодняшний день шесть пострадавших в Косово украинских миротворцев находятся в больнице, но из-за перегруженности немецко-французского госпиталя они до сих пор не прооперированы. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что если до конца дня им не будет оказана помощь, «то самолет МВД заберет бойцов на лечение домой”.

Он также сообщил, что завтра примет участие в захоронении погибшего в Косово украинского миротворца Игоря Киналя.

Министр призвал народных депутатов, «чтобы политические аспекты этого вопроса не подставляли миссию бойцов, которые геройски представляют Украину в соответствии с государственными решениями».

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что эта ситуация должна объединить в парламенте и оппозицию, и коалицию. Он подчеркнул, что в свое время именно Кабинет министров Украины, который возглавлял Виктор ЯНУКОВИЧ, отменил миротворцам статус участников боевых действий.

Как сообщал УНИАН, 17 марта во время проведения спецоперации по освобождению захваченной территории и здания суда в северной части города Митровица произошло столкновение противников провозглашения независимости Косово с полицейскими силами ООН. В результате вооруженного противостояния сербы обстреляли дом полицейской станции и забросали территорию гранатами. Был ранен 21 работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.

Раненый во время столкновений И.Киналь умер 17 марта от многочисленных осколочных ранений после проведенной операции.

19 марта министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО в ходе визита в Косово посетил два госпиталя в городе Приштина, где находятся на лечении семь раненых во время обстрела украинцев.