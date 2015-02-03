Financial Times: Крушение малазийского самолета заставило представителей бизнеса поддержать санкции
Один из лидеров немецкого бизнеса уважал Владимира Путина. Но после того как был сбит самолет Малазийских авиалиний, глава восточноевропейской лоббистской группы Германии не сдержался.
Стефан Вагстил в своей статье, которая называется «Крушение малазийского самолета заставило представителей бизнеса поддержать санкции», опубликованной в британской газете Financial Times, пишет, что один из лидеров немецкого бизнеса Экхард Кордес неизменно уважал Россию в целом и президента Владимира Путина в частности. Но после того как был сбит самолет Малазийских авиалиний в июле прошлого года, глава восточноевропейской лоббистской группы Германии не сдержался. Он призвал Путина оказать влияние на пророссийских сепаратистов, которых обвинили в крушении самолета. «Если он никак на них не влияет, он должен это сделать», – сказал, который раньше возглавлял розничную сеть Metro, как будто говоря о неэффективности работы менеджера магазина.
Именно в такой риторике нуждалась канцлер Ангела Меркель, чтобы заставить представителей бизнеса перестать скептично относиться к жесткой политике в отношении Москвы, и получить поддержку для введения широких санкций. После крушения малазийского самолета стало возможным то, что казалось невозможным, – в немецких бизнес-кругах поддержали санкции.
По правде говоря, у Кордеса, главы Восточного комитета немецкой экономики, выбора практически и не было, учитывая то, с каким негодованием общественность отреагировала на крушение самолета.
Формально лидеры бизнеса поддержали канцлера в вопросе о санкциях за несколько месяцев до этого, весной, когда ЕС принял свои первые меры. Во время телевизионной пресс-конференции с г-жой Меркель, лидеры деловых кругов показали, что они согласны с тем, что в политическом процессе на первом месте должна стоять политика.
Но в душе они не соглашались с этим. Те, кто представляют компании, сильно заинтересованные в России, в том числе г-н Кордес, продолжали предупреждать, что санкции принесут больше вреда, чем пользы.
После крушения самолета они должны были перестать хитрить. Г-н Кордес сказал: "Такое отношение к катастрофе является актом бесчеловечности… Бизнес сделает все, что решат правительство и ЕС… на 100 %".
Но это длилось недолго. Уже осенью представители Восточного комитета вернулись к своей работе, лоббируя, как и прежде, ограничение санкций. Но к тому времени было уже слишком поздно заставлять Ангелу Меркель отступать. Если в Украине не произойдет резкой деэскалации конфликта, санкции, введенные летом прошлого года, почти наверняка, будут действовать как минимум до августа этого года.