Посол показал "еще один позор России" в ГА ООН: голосование по ее резолюции об РСМД провалилось

Российский проект резолюции «О сохранении Договора об РСМД» не прошел даже простое большинство голосов.

Генеральная Ассамблея ООН не поддержала представленный Россией проект резолюции «О сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности».

Об этом на своей странице в Twitter сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

«Еще один российский позор в Генеральной Ассамблее ООН: на этот раз проект резолюции «О сохранении Договора об РСМД» не прошел даже простое большинство голосов», – написал Ельченко.

Yet another Russian shame in the UN General Assembly: this time the draft resolution on “preservation of INF Treaty” failed to obtain even simple majority of votes😩 pic.twitter.com/yipXFLqxyS — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 21 декабря 2018 г.

Против представленной Россией резолюции проголосовали 46 стран, поддержали – 43, воздержались – 78.

В частности, резолюцию не поддержали США, страны ЕС, Япония, Турция, Израиль и Украина.

Как сообщал УНИАН, 20 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора. Договор призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

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2 октября Столтенберг заявил, что Россия нарушает договор об РСМД, и в Альянсе знают про новую российскую ракетную систему 9М729.

В Евросоюзе считают, что этот договор имеет важное значение для европейской и глобальной безопасности, а потому предлагают США и РФ сохранить действие договора.

В ЕС отмечают, что договор РСМД способствовал завершению «холодной войны» и гонки вооружений и является «одним из стержней архитектуры системы европейской безопасности» после вступления в силу 30 лет назад.