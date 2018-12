Посол показал "еще один позор России" в ГА ООН: голосование по ее резолюции об РСМД провалилось

Генеральная Ассамблея ООН не поддержала представленный Россией проект резолюции «О сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности».

Об этом на своей странице в Twitter сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

«Еще один российский позор в Генеральной Ассамблее ООН: на этот раз проект резолюции «О сохранении Договора об РСМД» не прошел даже простое большинство голосов», – написал Ельченко.

Yet another Russian shame in the UN General Assembly: this time the draft resolution on “preservation of INF Treaty” failed to obtain even simple majority of votes😩 pic.twitter.com/yipXFLqxyS