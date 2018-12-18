НАТО дало РФ последнюю возможность снова выполнять Договор о РСМД – Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс дал России последнюю возможность снова начать выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Об этом он сказал в интервью Postimees, передает "Европейская правда".
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"Мы дали России последнюю возможность снова начать выполнять договор, призвали сделать это в течение 60 дней. Если она этого не сделает, то США откажутся от договора, как они совершенно точно сказали", - сказал Столтенберг.
По его словам, в таком случае НАТО будет вынуждено ответить и разговоры о характере ответа уже начались.
"Мы ответим сбалансировано, но сейчас еще рано говорить, каким именно образом. Дело серьезное", - заявил генсек НАТО.
Как известно, в НАТО признали, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, и призвали Москву вернуться к соблюдению договора.