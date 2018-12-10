7 доказательств того, что беспорядки в Париже организованы украинскими спецслужбами

Еще с тех пор, как СБУ вмешалась в американские выборы, подтасовав результаты в пользу Сороса и клана Клинтонов, было ясно, что Порошенко не остановится и будет раскачивать Европу, пока его не отключат от МВФ и не прикроют, наконец, «Шоколадный поток - 2». Майдан «желто-блакитных жилетов» в Париже - лишнее тому подтверждение. Пожилые энтузиасты и эзотерики собрали множество улик, доказывающих, что сегодняшние беспорядки в Европе организованы украинскими спецслужбами.

1. Бытует заблуждение, что сбежавший в Россию экс-премьер Николай Азаров умер от старости, пытаясь подбриться лопатой на ходу, а его аккаунт в социальной сети ведет подслеповатый бурундук. К счастью, это фейк (хотя про лопату и бурундука правда), подтверждением чему может служить сенсационное открытие, сделанное Николаем Яновичем не далее как сегодня. Детально проанализировав фотографию , на которой какой-то подозрительный тип в желтом жилете, под коим безошибочно угадываются блакитные трусы и бандура-выкидуха, играет в Париже на рояле, экс-премьер быстро згадал, как то же самое было на киевском Майдане в тот момент, когда Николай Янович чкурнул из Украины в Австрию, где згвалтованно спознавал гейский прутень, пока не удалось закивать пятаками в Россию. «Взнайдите разбежности в сценариях впереворота», - иронично написал Азаров, поместив рядом с парижским роялем фотографию киевского майданного пианино. Всем сразу бросилось в глаза, что на снимках один и тот же инструмент, более того, на нем играет песню «Макроняку на гилляку» тот же самый музыкант! Очевидно, что организатор переворота Порошенко Петр велел СБУ перевезти его в Париж вместе с пианино, потому что откуда же в Париже рояль.

2. Россия освободила Париж от коричневой чумы фашизма, и поэтому Украина пытается взять реванш и вернуть Париж в коричневую чуму фашизма. Это азы.

Доказательства России, впрочем, всегда неопровержимы, там точно знают, кто виноват, а кто вообще никогда нигде ни при чем

3. В одном из протестующих французов житель Донецка опознал украинского моряка , который пытал его в Бердянске, запрещая есть гальванизированных лягушек, «пока Макрон не сидит», но в какой-то момент перегнул палку, и житель Донецка умер от короткого замыкания в отчаянной попытке стащить медный дроссель. Этот случай циничный моряк назвал «Цікаві досліди». Преступлением карателя уже заинтересовались правоохранительные органы ДНР.

4. На беспорядках в Париже были неоднократно замечены двое мужичков с флагом Украины - пародийным триколором с двуглавым орлом и саркастической надписью «Донецкая народная республика» - явным свидетельством того, что СБУ и Нацгвардия планируют скорое нападение на ДНР с целью убийства мирных жителей и захвата исконно донецких территорий. Примечательно, что один из них, член «Правого сектора» по кличке «Друг Ксавье Моро» (в переводе с французского - «Ніжний Шматочок Сала»), является гражданином России с 2013 года, членом организации «Восток Франция - Солидарность Донбасс» и «международным» наблюдателем на выборах в Лугандоне, откуда он, пользуясь дипломатическим статусом, вывез на неподконтрольную российским войскам территорию карателя Чебурашку, обоснованно подозревающегося в циничном убийстве господина Захарченко. Подумайте над этим.

5. «Желтые жилеты» танцуют украинский гопак «На сопках Маньчжурии» (он же «Там де гори й полонини») и рисуют на спинах и стенах домов украинский тризуб в виде серпа и молота. При этом Франция вместо того, чтобы отправить эти очевидные доказательства украинского вмешательства в Гаагу, начинает постыдное расследование о причастности России к парижским беспорядкам. Поразительные двойные стандарты!

6.Мирный гражданин России, мирно гулявший по улицам Парижа в модном желтом жилете, который он случайно привез из Москвы, потому что работает там высокопоставленным дворником, был внезапно подвергнут выстрелу в живот из обреза, которым пользовались малороссийские куркули в гражданскую войну. Последнее, что он услышал перед тем, как в пряжку его ремня вонзилась резиновая пуля , были слова на незнакомом языке: «Ну шо, москалику, шпілі бачив?».

7. Агенты СБУ под видом «желтых жилетов» повредили табличку Украинского культурно-информационного центра. На видео отчетливо слышно, как майор Горковэнко кричит подельникам на украинском языке: «Назад!». Это краткая форма известного украинского выражения «Назад, курво, це ж наше обійстя!». Большая ошибка карателей, неопровержимое доказательство для российского МИДа и Следкома. Доказательства России, впрочем, всегда неопровержимы, там точно знают, кто виноват, а кто вообще никогда нигде ни при чем.

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Всех желающих помочь украинской армии проредить ряды «обдолбанных жилетов» на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ