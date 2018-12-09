Протесты во Франции является "практическим экзаменом" иностранных агентов спецслужб России – СБУ

Аналогичные акции протестов должны были быть организованы еще в нескольких странах Европы.

Масштабные протесты "Желтых жилетов" во Франции, сопровождающиеся мародерством, вандализмом и столкновениями активистов и правоохранителей, является "практическим экзаменом" европейских радикалов, "виховуваних" спецслужбами Российской Федерации, отмечает Служба безопасности Украины.

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"Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, потому что видит в ней угрозу для себя", - отмечает председатель СБУ Василий Грицак.

По данным украинской спецслужбы, в течение последних лет Москва усилила усилия по взятию под контроль радикальных движений Европы.

Ежегодно на территории России проводятся различные "конференции" и "форумы", где идеологи "русского мира" Александр Дугин, Сергей Глазьев и другие призывают иностранных "слушателей" к силовому свержению европейских демократий.

А для приобретения "практического опыта" радикалов под видом "европейских наблюдателей" вывозили на организованные РФ фейковые "выборы" в анексованому Крыма и временно оккупированных районах Донбасса.

"Сегодня те же самые радикалы под флагами так называемой "ДНР" и под кураторством сотрудников ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ составляют уже "практический экзамен". За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции", - отмечают в СБ Украины.

В частности, несколько участников акции "Желтых жилетов" сфотографировались с флагом подконтрольной РФ террористической группировки "ДНР". Это:

- Член "международного аналитического центра "Катехон" (действует под эгидой идеологов "русского мира": российского олигарха Константина Малофеева, советника президента РФ Сергея Глазьева, лидера "Международного евразийского движения" Александра Дугина), функционер подконтрольного спецслужбам РФ "интеграционного комитета "Россия-Донбасс" Сорлін Фабрис;

- Основатель "рупора Кремля" во Франции - "Европейского центра стратегического анализа "Стратпол", функционер подконтрольного российским спецслужбам ГО "Восток Франция - Солидарность Донбасс", гражданин РФ с 2013 года Ксавье Моро.

По данным спецслужащих, аналогичные акции протеста с массовыми беспорядками должны быть организованы в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.