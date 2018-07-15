Десять причин, по которым Путин переиграет Трампа

В преддверии исторической встречи в Хельсинки по всей планете нарастает надежда на Путина - единственного лидера Земли, способного залить керосином глобальный мировой пожар, который раздувает апокалиптический Трамп.

Трамп заявляет, что у него есть для Путина множество отличных предложений и даже один маленький подарок, в котором в последние дни внезапно проступили знакомые контуры баночки вазелина. Слишком уж сурово и успешно рыжий разжигатель выпорол НАТО за экономию на средствах уничтожения русских людей и беременных ими женщин, а Германию - за «Северный поток - 2», да еще и в таких выражениях, что у некоторых сложилось странное впечатление, будто Трамп, будь его воля, хоть сейчас лично вырезал бы всю Россию и оставил в живых только своего любимого Путина, чтобы потом с ним играться, предварительно, конечно, отрезав ноги.

В связи с этими возмутительными событиями в российском обществе, все это время снисходительно предвкушавшем, как Трамп в Финляндии преклонит колени перед Путиным, чтобы завязать ему шнурки, воцарилась легкая нервозность, быстро перешедшая в острую фазу после того, как Трамп лично встретился с палачом Русского мира Петром Порошенко и целых двадцать минут обещал ему свое покровительство. Спикер российского МИДа Мария Захарова даже неожиданно для самой себя наорала на бывшего посла США в РФ Макфола, посмевшего наехать на Трампа в, казалось бы, весьма приятной для России форме. «Ты кто такой? - орала Мария. - Нет, ты кто такой?! За идеи Трампа проголосовало 62 984 825 американцев, а ты кто такой?!».

Конечно, не стоило так переживать, потому что у Путина к тому моменту уже было заготовлено целых десять причин, по которым он легко переиграет злого, но глупого Трампа на приближающемся саммите. Мария, кстати, первая из них, а далее по списку.

Россия освободила США от оккупации фашистской Германией. Трампу на это, конечно, плевать, потому что он необразованный

1. Ко встрече в Хельсинки Мария Захарова разучивает новый танец «Поллитрушечка», согласно творческому замыслу которого исполнительница будет ползать перед встречающимися пьяная в зюзю и назойливо стрелять у Трампа сигаретку за минет. Трамп, чья половая распущенность, по общему убеждению, порой приобретает самые уродливые формы, начнет судорожно охлопывать себя по карманам в безуспешных поисках кисета, и когда ему будет казаться, что все кончено, Путин под столом скрытно протянет ему спасительную пачку «примы» в обмен на Крым. Должно сработать.

2. Россия освободила США от оккупации фашистской Германией. Трампу на это, конечно, плевать, потому что он необразованный, но без этого аргумента Россия давно уже никуда не ходит.

3. Впервые со дня инаугурации отремонтирован и даже целиком долетел на самолете до Финляндии новый лимузинъ Путина из проекта «Кортеж». На этом лимузине Путин будет подкатывать к Трампу, глядя свысока, так как под Путина будет скрытно подложена этажерка. Ходят слухи, что лимузинъ Путина на три сантиметра длиннее, чем лимузин Трампа, так что предварительное меряние российский президент выиграет всухую. Это выбьет Трампа из колеи на весь период переговоров плюс-минус две недели.

4. По сообщениям иностранной прессы в переводе RT, шофер лимузина Путина обучен управлять машиной и одновременно не только вести огонь по прохожим, но и размахивать кадилом, читая защитные молитвы, чтобы не наделать в салоне пожару. Ничего подобного шофер Трампа не умеет.

5. Перед поездкой в Финляндию Путин посетил Валаам, и там к его мощам приложился Особый Геополитический Старик, являющийся русским императорам в канун вяликих побед. Старик рыдал так радостно, что к вечеру, по слухам, скончался от обезвоживания, передав Путину всю свою геополитическую силу. Теперь Трамп перед Путиным - как былинка на ветру.

6. Охрана Путина рекомендует жителям Финляндии не выглядывать в окна, когда Путин будет проезжать мимо, иначе кто-то может увидеть Путина и в тот же миг ослепнуть, ибо он увидел самое прекрасное зрелище на земле.

7. Министр обороны России Сергей Шойгу в канун исторического саммита совершил редкий обряд - выпустил в Туве в реку рыбу, вследствие чего ему начал поклоняться местный шаман Шолбан Кара-оол: «Еще один урок жизни, который преподнес Сергей Кужугетович для всех нас». Рыба плывет в Финляндию, взгляд ее не сулит Трампу ничего хорошего.

Как только Трамп скажет что-нибудь про Украину (а такое, в принципе, возможно), Путин посмотрит на него, как на дярьмо, и начнет не сходя с места голый удить рыбу

8. Прибытие рыбы в Хельсинки ожидается одновременно с Путиным. Как только Трамп скажет что-нибудь про Украину (а такое, в принципе, возможно), Путин посмотрит на него, как на дярьмо, и начнет не сходя с места голый удить рыбу. Каково же будет удивление Трампа, когда у Путина клюнет, и он скажет: «Хоба!». Про Украину опять все забудут.

9. Алиначка Кабаева - дочь футболиста, поэтому она видит вещие сны. Этой ночью ей приснилось, что Володенька пришел домой враскоряку, как матрос, и сказал, что про баночку вазелина всё выдумали. Эскперты сходятся во мнении, что этот сон означает легкую победу Путина и стремительный крах Америки.

10. Россия освободила США от коричневой чумы. Про это, конечно, уже было, но русские люди убеждены, что повторять такие вещи надо до тех пор, пока весь мир не начнет ловить себя на мысли, что Гитлер, возможно, был еще и не самым плохим вариантом.

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Всех желающих помочь Украинской армии накостылять вечным освободителям просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников