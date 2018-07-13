"Царь ботокса": пресмыкающийся перед Путиным старик разозлил сеть (видео)

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Во время поездки президента России Владимира Путина на Валаам к его рукам приложился пожилой мужчина.

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Видео опубликовано в Twitter "Недруги за бугром". "Царь приехал", - подписана запись из церкви, на которой, как можно увидеть, старик обливается слезами, а глава РФ обнимает его.

Пользователей разгневала видеозапись с Путиным и пожилым мужчиной: "Рабы. Слепое поклонение", "Отвратительно", "Старичков, значит, в животик целовать не хочет", "Царёк приехал", "Актеры те же или новые?", "Противно", "Благодарят за пенсионную реформу?", "Царь ботокса".

Ранее пользователей сети рассмешило новое фото президента России Владимира Путина на Валааме.