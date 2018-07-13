"Царь ботокса": пресмыкающийся перед Путиным старик разозлил сеть (видео)
09:37, 13 июля 2018Курьёзы
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Пользователи в комментариях не скрывают презрения.
Видео с Путиным и пожилым мужчиной разозлило сеть
Во время поездки президента России Владимира Путина на Валаам к его рукам приложился пожилой мужчина.
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Видео опубликовано в Twitter "Недруги за бугром". "Царь приехал", - подписана запись из церкви, на которой, как можно увидеть, старик обливается слезами, а глава РФ обнимает его.
Пользователей разгневала видеозапись с Путиным и пожилым мужчиной: "Рабы. Слепое поклонение", "Отвратительно", "Старичков, значит, в животик целовать не хочет", "Царёк приехал", "Актеры те же или новые?", "Противно", "Благодарят за пенсионную реформу?", "Царь ботокса".
Ранее пользователей сети рассмешило новое фото президента России Владимира Путина на Валааме.
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