Трамп убедил лидеров НАТО увеличить военные расходы до "немыслимого уровня"

Президент США Дональд Трамп по итогам экстренной встречи с главами стран-членов НАТО в Брюсселе заявил, что ее участники согласились увеличить военные расходы до прописанных в уставе 2% ВВП до 2024 года.

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При этом Трамп призвал не ограничиваться этой долей и стремиться к увеличению расходов на оборону до 4%, передает kommersant.ru. «Был сделан существенный прогресс. Все договорились существенно поднять уровень своих взносов, поднимут до уровней, которые раньше были бы немыслимыми», - заявил Дональд Трамп, похвалив лидеров альянса за готовность увеличить военные расходы.

По словам президента США, «лишь 5 из 29 стран выполняли свои обязательства, которые составляли 2% ВВП». «Эти обязательства вырастут. Значительно выше этой цифры», - добавил он.

Выступая перед журналистами по итогам встречи, Дональд Трамп выразил приверженность США духу Североатлантического договора, заверив, что Вашингтон не планирует из него выходить. При этом американский президент добавил, что может сделать это в любой момент, даже не спрашивая разрешения у Конгресса.