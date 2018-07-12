"Встреча продолжалась около 20 минут": Трамп провел переговоры с Порошенко - источник

Из-за смещения повестки дня переговоры проходили без приглашения прессы. По данным источника, президенты обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Брюсселе, где проходит саммит НАТО.

Об этом сообщили источники УНИАН в дипломатических кругах. О подробностях встречи Порошенко планирует сообщить во время сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе.

Эту информацию также подтверждают источники "Европейской правды".

"Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере", - рассказал "Европейской правде" источник в АП. Другой собеседник отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры проходили без приглашения прессы.

Читайте такжеВ НАТО не готовы начинать с Украиной переговоры об обретении членства - посол Канады

Планировалось, что Трамп проведет ряд встреч, а именно с лидерами Украины, Грузии, Румынии и Азербайджана. Об отмене всех встреч сообщает румынский телеканал Romania TV, ссылаясь на информацию собственного корреспондента.

По данным телеканала, Трамп отменил все запланированные двусторонние встречи, в том числе с румынским президентом Клаусом Йоханнисом. С румынским главой государства он должен был встретиться в 11:00.

Саммит НАТО проходит 11-12 июля в Брюсселе.