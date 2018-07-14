Эксперты провели повторную проверку работ по обустройству границы

Повторную проверку выполненных работ по проекту инженерно-технического обустройства границы, осуществленных в 2015-16 годах, проводили на участках ВВС "Волчанск" и "Золочев" Харьковской области.

Первая экспертиза выполненных работ по обустройству государственной границы, на основании которой в прошлом году задержали офицеров Госпогранслужбы и генподрядчиков, была проведена НАБУ с грубыми нарушениями. Суд назначил новую независимую проверку, результаты которой скоро поступят в суд.

Об этом говорится в статье на сайте «5 канала».

Повторную проверку выполненных работ по проекту инженерно-технического обустройства границы, осуществленных в 2015-16 годах, проводили на участках ВВС "Волчанск" и "Золочев" Харьковской области. Это те сегменты украинско-российского рубежа, относительно которых возникли вопросы во время первой экспертизы, на основании которой в прошлом году задержали офицеров Госпогранслужбы и генподрядчиков.

Старший офицер сектора административного и специального строительства Управления строительства АДПСУ Александр Мицкевич сообщил, что необходимость повторной экспертизы возникла из-за «грубые нарушения первой в 2016-м, которую делал лично детектив НАБУ вместе с экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз»: «Они замеряли фактически выполненные работы не в тех объемах, в которых нужно было согласно Государственных строительных норм. Делали один замер, умножали его на расстояние вместо необходимых, например, двадцати».

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«Чтобы делать экспертные оценки по будівництвка нужно иметь высшее строительное образование, получить соответствующий сертификат. Без специальных знаний и приборов это невозможно. Здесь недостаточно изучать геометрию в школе. Поэтому замеры следователя нельзя брать как входные данные для экспертизы», - рассказывает адвокат Валерий Кострюков, который представляет интересы Заместителя директора департамента - начальника управления строительства Александра Атаманюка.

Более того, по словам адвоката, во время судебного заседания на вопрос судьи: "есть Ли сертификаты и разрешения от Министерства юстиции на проведение экспертизы?" детектив НАБУ ответил, что нет.

Повторные замеры проведены независимыми экспертами с ГП "Укргосстройэкспертиза". Замеры делали специальным прибором – курвиметром (прибор для измерения длин кривых линий и размерных единиц), который прошел проверку на исправность и имел соответствующий подтверждающий документ, а также по электронной и обычной рулеткой, которые также прошли стандартизацию, говорится в статье.

«Это серьезная работа, которая, в любом случае, будет отличаться от первой экспертизы. Я уверен, что разница будет существенная, ведь вторая проверка проведена в соответствии с действующим законодательством, эксперты предупреждены об уголовной ответственности, – рассказывает адвокат Валерий Кострюков. – Мы приглашали на повторную экспертизу, детектива НАБУ, представителей САП и Генпрокуратуры. Однако они ответили неосведомленностью, присутствуя на судебном заседании во время оглашения определения о проведении экспертизы и, даже получив документальное подтверждение этого. Более того, они были категорически против такой проверки, ведь ее результаты могут опровергнуть позицию обвинения».

«Официальный отчет от экспертов поступит в суд для дальнейшего изучения дела. И если по ее результатам установят, что никаких нарушений выполненных работ по проекту инженерно-технического обустройства границы с РФ в 2015-16 годах не было, возникнет вопрос: на каких основаниях людей закрывали в СИЗО?» - говорится в статье.