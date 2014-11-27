Любовница Януковича Полежай продолжает отмывать деньги в Украине - СМИ

Об этом говорится в сюжете программы "Секретные материалы", сообщает ТСН.

Например, "золотой жилой" является благотворительный фонд "Дорога будущего", учредителем которого является Полежай. За время президентства Януковича на фонд и принадлежащий ему детский санаторий "Славутич" перечислялись десятки миллионов долларов. Сейчас офис фонда опечатан, телефон, указанный на сайте, не отвечает, но фонд продолжает выигрывать тендеры.

Отметим, Минсоцполитики и другие государственные учреждения годами поставляли Полежай многомиллионные тендеры, каждый раз без открытых торгов и без документации с техническим заданием.

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В мае этого года "Дорога будущего" вновь выиграла тендер, продавая государству путевки в детский лагерь "Славутич" - киевские чиновники купили 390 путевок для нуждающихся детей, цена одной путевки - 3000 гривен. Всего потратили 1 миллион 200 тысяч гривен. В октябре фонд выиграл новый тендер, на этот раз любовница Януковича продала 215 путевок на 1 миллион гривен, цена каждой - уже по 4600. Общая сумма всех выигранных тендеров "Славутича" превышает 11 млн гривен.

Журналисты "Секретных материалов" узнали, что в 2011 году государственный детский лагерь "Славутич", который находится в Переяслав-Хмельницком, стал частной собственностью. Но несмотря на это детский лагерь продолжал существовать на деньги честных налогоплательщиков. Полежай сделала там шикарный ремонт, оградила его высоким забором и стала оздоравливать детей за государственные деньги, параллельно отмывая миллиарды через благотворительный фонд.

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После бегства Любови Полежай из Украины на пост директора лагеря поставили кризисного менеджера, которым оказалась родственница директора благотворительного фонда Дины Аблаевой. Виктория Асиева бросила в Донецке должность директора местного мясокомбината и приехала руководить детским лагерем. Задача нового директора, которая не имеет никакого опыта работы с детьми - жесткая экономия. Говорят, что у нее это неплохо получается. Например, Виктория придумала альтернативный метод дохода - каждый желающий может приехать в лагерь и, заплатив определенную сумму, искупаться в детском бассейне.

Кроме фонда любовница бывшего главы государства имела также собственный салон красоты в элитном районе, на Оболонской набережной в Киеве. Работники салона говорят, что в царскую плитку, хрустальные люстры и спа-зону с бассейнами и хамам вложен не один миллион налогов украинцев.

Конечно, салон Полежай - закрытого типа и цены там были соответствующие. После позорного бегства президента "Кристал спа" на время закрыли, а весной открыли снова. Теперь по документам его якобы арендуют уже совсем другие люди.

Правда, новые арендаторы не поменяли ни название, ни персонал, ни клиентуру. Поэтому не исключено, что хотя сейчас Янукович со своей любовницей живут, по свидетельствам российских СМИ в элитном московском районе Барвиха, зарабатывать деньги она продолжает в Украине.