Путин заявил, что в Австралии его встречали "аплодисментами"

Об этом он заявил лично в рамках "Общероссийского народного форума", передает ТАСС. "Австралийские партнеры создали исключительно доброжелательную обстановку для работы. Сердечную, я бы сказал, располагающую к поиску решений проблем", - сказал российский президент.

Читайте такжеУкраинцы Австралии "попросили" Путина с саммита G20: "Садись на свой велосипед и гони домой!" (фото, видео)

Более того, по его словам, на улицах Австралии рядовые прохожие встречали его "аплодисментами", другими знаками внимания и очень доброжелательно, что он даже удивился "этой теплоте".

Также Владимир Путин заявил, что не хотел стоять в очереди на вылет, поскольку, по его словам, в конце подобных мероприятий образуется очередь из высокопоставленных лиц, которых распределяют "по алфавиту" и говорят, "кому когда уезжать".

"Лучше было пораньше отбыть восвояси", - так он объяснил раннее отбытие с G-20.